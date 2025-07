Tajani, in campo nuove iniziative umanitarie italiane per Gaza

agenzia

'Accoglieremo altri 50 palestinesi e acquisteremo nuovi beni'

ROMA, 30 LUG – “Ho appena finito di presiedere una riunione al ministero degli Esteri, abbiamo deciso di acquistare beni alimentari per 5 milioni di euro da consegnare a Gaza”. Inoltre, “50 palestinesi verranno portati in Italia tra una dozzina di giorni, bambini con le loro famiglie”. Poi “spingiamo perché il governo israeliano sblocchi i beni fermi al porto di Ashdod e faccia entrare altri beni dalla Giordania arrivati nell’ambito del progetto italiano Food for Gaza”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Zona Bianca su Rete4. Tajani ha aggiunto che d’intesa con il ministero della Difesa “verranno lanciati beni alimentari e sanitari con aerei della nostra aeronautica tra 7-8 giorni”. Queste, ha rimarcato il ministro degli Esteri, sono tutte “iniziative concrete per il popolo palestinese”. In una nota la Farnesina, riguardo alla riunione dedicata alla crisi in Medio Oriente e all’emergenza umanitaria a Gaza, ha fatto sapere che Tajani ha dato indicazione all’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv di chiedere al Governo israeliano di sbloccare l’ingresso e la distribuzione degli aiuti in attesa al porto di Ashdod. Inoltre è già stata finalizzata una nuova operazione di evacuazione di altri bambini palestinesi malati, per un totale di 50 persone con gli accompagnatori, che verranno curati negli ospedali italiani in collaborazione con la Protezione Civile. Su indicazione del Ministro, saranno poi stanziati ulteriori 5 milioni di euro al Programma Alimentare Mondiale per altri aiuti, e con il Ministero della Difesa si sta infine studiando la concreta possibilità di lanci aerei degli aiuti umanitari.

