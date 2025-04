Tajani incontra presidente indiana, ‘relazioni al culmine’

agenzia

'Crisi dazi rafforza nostra decisione di aprire a nuovi mercati'

NEW DELHI, 12 APR – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a New Delhi sta per incontrare la presidente indiana Droupadi Murmu. “Anche la crisi dei dazi rafforza la nostra decisione di aprire l’Italia a nuovi mercati. Ma non ci sarà vera collaborazione economica se non rafforzeremo l’intesa politica. L’Italia vede nell’India un partner politico solido, affidabile. Una potenza capace di confrontarsi in maniera fruttuosa con una nazione come l’Italia che condivide un approccio costruttivo e positivo alle relazioni”, ha detto Tajani, per il quale l’incontro con Murmu “avviene al culmine di un processo di avvicinamento delle relazioni fra i due Paesi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA