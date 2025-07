Tajani, ‘Israele garantisca la sicurezza di Pizzaballa a Gaza’

agenzia

'Il cardinale sta portando aiuti nella Striscia con Teofilo'

ROMA, 18 LUG – “Sono in contatto con il Cardinale Pizzaballa che assieme al patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con un carico di 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile. Il governo italiano chiede a Israele di interrompere le azioni militari e di garantire in maniera totale la sicurezza dei due inviati nella loro importante missione”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

