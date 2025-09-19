Tajani, ‘jet russi un brutto segnale, evitare l’escalation’

agenzia

'Sono provocazioni inaccettabili ma non ci facciamo spaventare'

ROMA, 19 SET – Quella in Estonia “è stata una inaccettabile violazione dello spazio aereo di un paese europeo, quindi dell’Unione Europea e della Nato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post. “Si tratta certamente di provocazioni, di messaggi di forza, di tentativi di capire come reagiscono le difese europee” e “una prova muscolare”, ma “bisogna evitare che poi la situazione peggiori. È un brutto segnale, abbiamo risposto in maniera tempestiva e non ci facciamo spaventare dalle minacce di Putin. Però bisogna evitare un’escalation”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA