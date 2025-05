Tajani, l’Italia non è isolata, opposizione fa il suo gioco

agenzia

E poi trova sponda nei socialdemocratici tedeschi

NOTO, 17 MAG – “Rischio isolamento per l’Italia? Non mi pare che siamo così isolati. È chiaro che l’opposizione fa il suo gioco ma l’opposizione poi trova sponda nei socialdemocratici tedeschi che sono quelli che hanno detto che l’Italia non doveva essere un interlocutore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro di Forza Italia a Noto, nel Siracusano.

