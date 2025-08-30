Tajani, maggioranza in Ue contro confisca dei beni russi

agenzia

'Avrebbe senso ma senza base giuridica è un regalo a Putin'

COPENAGHEN, 30 AGO – “È emersa chiaramente una stragrande maggioranza di Paesi che non sono favorevoli all’utilizzo dei beni sequestrati russi, perché non c’è la base giuridica, come ha detto la Banca Centrale Europea, per poterli utilizzare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’informale di Copenaghen. “È una scelta che politicamente ha senso ma rischia di diventare per noi un boomerang, perché se non c’è la base giuridica e si prende una decisione contro il diritto si fa un regalo a Vladimir Putin”.

