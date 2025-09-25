Tajani, mangiare italiano fa bene, lavorare sulla comunicazione

agenzia

Il ministro: 'Dieta mediterranea rappresenta modello culturale'

NEW YORK, 24 SET – “Mangiare italiano fa bene, non solo alle casse delle imprese che esportano, ma fa bene alla salute di tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipando a un evento della Coldiretti a margine dei lavoro dell’Onu sull’agroalimentare italiano come modello di longevità. “Il cibo italiano fa bene alla nostra salute. Non è la stessa cosa mangiare un piatto di spaghetti o un hamburger con il ketchup. Dobbiamo lavorare sulla comunicazione, dobbiamo spiegare perché è meglio mangiare italiano”, ha spiegato Tajani sottolineando che “è veramente importante lavorare per sostenere la dieta mediterranea, che rappresenta un modello culturale, un modello per la nostra salute, per evitare l’obesità, per evitare malattie cardiache”. I dazi non aiutano l’agroalimentare ma “l’accordo sul 15%” può essere alla fine “positivo perché per altri prodotti che vengono da altri paesi ci sono dazi molto superiori a quelli che vengono inflitti ai prodotti italiani”, ha aggiunto il ministro degli esteri. “Il prodotto italiano, siccome è di altissima qualità, è un prodotto al quale difficilmente il consumatore americano rinuncia. Credo che spendere 100 dollari per acquistare prodotti italiani o spenderne 115 o 120 non cambi granché proprio perché c’è la voglia di gustare prodotti di alto livello”, ha messo in evidenza Tajani.

