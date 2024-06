Tajani, nessun isolamento dell’Italia sulle nomine

agenzia

'Meloni corretta su astensione su Ursula, tenendo conto di noi'

ROMA, 28 GIU – “E’ emersa una netta distinzione tra i rapporti tra partiti e i rapporti tra Paesi quindi non c’è stato nessun isolamento dell’Italia, se vogliamo fare un’analisi oggettiva. Poi, per quanto riguarda le scelte di tipo politico, anche io non ho condiviso il metodo e correttamente, il presidente del Consiglio ha tenuto conto della nostra posizione quando ha annunciato l’astensione su Ursula von der Leyen”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti alla Farnesina.

