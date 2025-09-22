Tajani, non deve esserci futuro per Hamas a Gaza

agenzia

'La soluzione dei due Stati è l'unica per pace in Medio Oriente'

NEW YORK, 22 SET – “La soluzione dei due stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l’unica soluzione per garantire un futuro di pace in Medio Oriente”. E’ il messaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla conferenza sulla soluzione dei 2 Stati all’Onu. “Per raggiungere l’obiettivo e’ fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario”, ha aggiunto. “Non deve esserci futuro per Hamas a Gaza. Un futuro pacifico per la regione deve iniziare con una Gaza libera da Hamas, riunificata con la Cisgiordania sotto un’autorita’ palestinese rafforzata e riformata”.

