Tajani, Orban? Non mi risulta Salis sia una terrorista

agenzia

'Poi non commento scelte di altri Stati'

“Non devo fare commenti sulle scelte di altri Stati. Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalle mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a chi chiedeva un commento sulla decisione di Orban di designare gli ‘AntiFa’ come una organizzazione terroristica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA