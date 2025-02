Tajani, parole forti Trump a Zelensky, situazione si calmi

agenzia

'Non è un linguaggio che ci appartiene' ma 'nervi saldi'

ROMA, 20 FEB – “Le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre forti, c’è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky” ma “è nel nostro interesse che la situazione si calmi e si arrivi alla pace, non soffermiamoci sulle parole”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio 24. “Non è un linguaggio che ci appartiene”, ha affermato il vicepremier e occorre “tenere i nervi saldi” perchè “schermaglie ci sono e ci saranno”, ha continuato il ministro. “Trump ha usato parole dure probabilmente perchè non ha gradito la reazione di Zelensky all’incontro Usa-Russia in Arabia Saudita ma “non facciamoci prendere dalla cronaca”, aggiunge.

