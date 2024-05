Tajani, possibile inviare altri Samp-T in Ucraina

agenzia

PRAGA, 31 MAG – “Per noi è impossibile usare le nostre armi fuori dall’Ucraina. Siamo pronti a inviare altre armi ma è importante usare queste armi dentro l’Ucraina per la difesa, come ad esempio la difesa aerea. Abbiamo inviato i Samp-T ed è possibile inviare altri Samp-T in difesa, ma è importante utilizzare queste armi dentro l’Ucraina per la difesa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla ministeriale informale Esteri a Praga.

