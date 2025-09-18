Tajani, quelle bloccate a Ravenna non erano armi italiane

agenzia

'Noi non abbiamo inviato munizioni italiane a Israele'

ROMA, 18 SET – “Non abbiamo inviato armi italiane in Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in question time al Senato, interpellato sulla vicenda dei container di esplosivi diretti ad Haifa e bloccati nel porto di Ravenna. “Non serve autorizzazione per nulla che parta dai porti, quindi io non so nulla di cosa è successo perché non sono armi italiane e munizioni italiane”, ha aggiunto.

