Tajani, Salvini? La politica estera spetta a me e alla premier

agenzia

Risultati con forza idee e con i fatti, non con violenza verbale

ROMA, 26 AGO – “Ribadisco che la politica estera, quindi anche i rapporti con la Francia, li tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri, i risultati si raggiungono più con la forza delle idee e la concretezza dei fatti che con la violenza verbale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Radio Anch’io su Radio1 Rai, tornando sulle parole di Salvini e le polemiche con la Francia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA