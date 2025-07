Tajani sente Saar, fare luce sul raid alla Chiesa

agenzia

Telefonata anche con padre Romanelli per assicurare il sostegno

ROMA, 17 LUG – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con il collega israeliano Gideon Saar e con padre Gabriel Romanelli, parroco della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Lo riferisce la Farnesina. Tajani ha ribadito la totale condanna per gli attacchi nella Striscia, confermando che per l’Italia la situazione è intollerabile. Ed ha reiterato la necessità immediata di arrivare a un cessare il fuoco per evitare altre sofferenze ai civili. Il ministro spera che venga fatta chiarezza sulle responsabilità del raid ed ha espresso solidarietà a padre Romanelli, dimostrando pieno sostegno alle vittime coinvolte.

