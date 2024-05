Tajani, soddisfatto per le parole degli Usa su Falcinelli

agenzia

'Prese le distanze in maniera tempestiva, come avevamo chiesto'

ROMA, 08 MAG – “Ho colto con soddisfazione le dichiarazioni fatte oggi negli Stati Uniti: il governo federale segue con preoccupazione la vicenda, quindi ha risposto positivamente a una nostra richiesta di chiarimenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della vicenda di Matteo Falcinelli. Secondo Tajani, “le parole che arrivano da Washington vanno nella dichiarazione da noi richiesta, a tutela del giovane italiano arrestato a febbraio con dei modi che a me non sono affatto piaciuti”. “Ho notato – ha aggiunto – che in maniera tempestiva hanno preso le distanze”.

