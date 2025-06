Tajani, tregua Iran-Israele positiva, sospiro di sollievo

agenzia

'Ho offerto Roma come luogo di incontro per negoziati pace'

ROMA, 24 GIU – “Ho offerto anche Roma come luogo di incontro, così come è capitato per ben due volte tra Oman, Iran e Stati Uniti, vedremo adesso cosa accadrà. La notizia positiva è che c’è questo cessate il fuoco (tra Israele e Iran, ndr), che mi auguro possa essere rispettato: questo fa tirare un sospiro di sollievo, anche ai nostri concittadini che vivono in quella parte del mondo”: lo ha detto a Mattino Cinque News il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA