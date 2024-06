Tajani, ‘una vittoria la protezione delle imprese in Russia’

agenzia

'Passa il principio che ci può essere un risarcimento'

LUSSEMBURGO, 24 GIU – “Il pacchetto sanzioni Ue prende oggi una decisione molto importante sulla questione delle imprese che operano in Russia, noi abbiamo due casi, Ariston e Unicredit, oggi passa il principio che ci può essere un risarcimento, passa la base giuridica, ed è una vittoria importante dell’Italia che si è battuta per questo, noi abbiamo 200 imprese che operano in Russia nel rispetto delle sanzioni, abbiamo il dovere di tutelarle”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Poi vedremo dove si troveranno i fondi”.

