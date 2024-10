Talento e formazione,riparte progetto Jump di Fondazione Rui

agenzia

Aperto con un dialogo tra 300 studenti e rettore Bocconi Billari

MILANO, 16 OTT – Prende il via il nuovo anno accademico di Jump-Job University Matching Project, il percorso interdisciplinare triennale realizzato in tutte le residenze della Fondazione Rui (Residenze universitarie internazionali), ma aperto a tutto gli universitari, con l’obiettivo di integrare il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche proprie del mondo del lavoro, sviluppare le competenze trasversali, cognitive e manageriali e contribuire alla formazione globale dello studente. L’occasione per celebrarne l’avvio è stato l’incontro “Cambiare rotta si può – le scelte di oggi per costruire il futuro”, che si è svolto nel pomeriggio presso l’Università Bocconi e che ha visto dialogare oltre 300 studenti con Francesco Billari, magnifico rettore dell’Università Bocconi e professore ordinario di demografia, e con Giuseppe Ghini, presidente di Fondazione Rui, professore ordinario di Slavistica presso l’Università degli Studi di Urbino. Ad introdurre l’incontro – incentrato sui temi di demografia, talento e sostenibilità sociale – Francesca Travaglini, direttore generale di Fondazione Rui, attiva dal 1959 con i suoi 12 collegi universitari di merito nelle principali città italiane. “Per diventare professionisti validi, capaci di contribuire tramite il proprio lavoro al bene comune”, secondo il professor Ghini, è “necessario crescere integralmente come persone: con questa visione proponiamo nelle nostre residenze universitarie un progetto formativo che si concretizza nel vivere insieme, nella relazione a tu per tu con i formatori e fra gli studenti, nel senso di comunità che si genera”. “Desideriamo che tutti gli ingredienti che vanno a nutrire la vita di residenza, Jump incluso, possano stimolare i giovani ad impegnarsi a fondo nello studio e a cogliere le diverse opportunità che si presentano loro” ha aggiunto Travaglini. Jump è aperto a studenti di tutte le aree disciplinari e viene realizzato con il contributo di docenti universitari, professionisti e manager che ne curano i moduli didattici. In 20 anni ha formato ogni anno oltre 450 studenti. A integrazione del programma triennale, per gli studenti di laurea magistrale è attivo il percorso Jump+, attività di orientamento al lavoro.

