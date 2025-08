Tancredi a Marinoni, ‘so che sei in conflitto di interessi’

agenzia

Per il gip di Milano un messaggio 'sintomatico' su un progetto

MILANO, 01 AGO – “Giuseppe ti chiedo se per cortesia puoi fare un passaggio giovedì alle 13.30 con i progettisti del PA (piano attuativo, ndr) San Leonardo, quello della Diocesi in quartiere Gallaratese (…) forse sarebbe bene anche con un vice o un delegato perché tu non puoi partecipare all’esame per il conflitto di interessi”. Questo messaggio, mandato il 24 giugno del 2024, dall’allora assessore milanese alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, a Giuseppe Marinoni, che era il presidente della Commissione paesaggio del Comune, sarebbe “sintomatico” ed “evocativo” del fatto che il primo sapesse dei “ricorrenti conflitti di interesse” all’interno della Commissione. Una vicenda “sintomatica”, a detta del gip, perché dimostra che “Tancredi era ben informato del concreto funzionamento della Commissione”.

