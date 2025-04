Tanti fedeli verso San Pietro, rafforzati servizi sicurezza

agenzia

Prefetto Roma, per garantire svolgimento grandissimo evento

ROMA, 21 APR – “Già da adesso tantissime persone si stanno avvicinando verso il Vaticano. Sono stati immediatamente rafforzati i servizi, l’avvicinamento è notevole”. Lo ha detto il prefetto, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine capitoline, rappresentanti della gendarmeria vaticana e il sindaco Roberto Gualtieri. “Ognuno per le proprie competenze ha iniziato a far sì che questo altro evento grandissimo possa svolgersi in sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice” ha aggiunto Giannini.

