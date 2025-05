Tanti ordini per striscioni 4/o scudetto Napoli, ma in stand-by

agenzia

Titolare stamperia ne espone uno, 'noi i primi a desiderarlo'

NAPOLI, 21 MAG – Tra chi spera che la squadra di Conte vinca lo scudetto ci sono sicuramente i titolari delle stamperie di Napoli dove fioccano gli ordini di bandiere e striscioni ma tutti, se ne capisce il motivo, in stand-by in attesa della gara con il Cagliari. Accade anche nel quartiere Stella di Napoli dove davanti all’ antico negozio di stampa la proprietaria ha esposto, come campione, uno striscione di un paio di metri che ritrae il mister parte dei giocatori e i quattro scudetti, che non manca di attirare l’attenzione dei passanti. ” Faccio il tifo due volte – spiega all’ANSA la donna mostrando altri gadget e t-shirt – perchè oltre al piacere della vittoria ci sarebbe anche una bella boccata di ossigeno per la mia piccola attività. Uno dei nostri clienti – spiega – ha ordinato uno striscione di otto metri ma, come gli altri, è stato chiaro sulle condizioni di acquisto”.

