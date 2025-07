Taranto: Orlando, ‘solidarietà Bitetti, da governo scaricabarile su vicenda Ex-Ilva’

agenzia

Roma, 29 lug. “Solidarietà al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, sulle cui spalle il Governo Meloni ha poggiato tutto il peso di una vicenda complessa e divisiva come quella dell’ex Ilva”. Così l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando.

“L’ascolto e il coinvolgimento del territorio non possono concretizzarsi in uno scaricabarile su cui grava, peraltro, il peso di mesi preziosi nei quali si è prospettata all’opinione pubblica una soluzione che nel frattempo non si è mai concretizzata. Oggi la via da riprendere è quella della decarbonizzazione guidata da una presenza pubblica che consenta di coniugare il diritto alla salute e la difesa di una produzione essenziale per tutto il sistema produttivo, come quella dell’acciaio. Le istituzioni devono essere messe nelle condizioni di rappresentare le istanze di competenza, nella distinzione dei ruoli e degli ambiti territoriali di riferimento contemperando i diversi interessi in gioco”.