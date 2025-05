Tass, ‘Istanbul sede probabile per nuovi colloqui Mosca-Kiev’

agenzia

Fonte: 'Il Vaticano non sarà certo sede dell'incontro'

ROMA, 25 MAG – Istanbul è al momento la sede più probabile per il secondo round di colloqui diretti tra Russia e Ucraina: lo ha dichiarato una fonte all’agenzia di stampa russa Tass. “Il Vaticano non diventerà sicuramente una sede dell’incontro per una serie di motivi, tra cui quelli logistici. Istanbul è l’opzione più probabile al momento. I dettagli saranno annunciati a breve”, ha affermato la fonte all’agenzia di stato russa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA