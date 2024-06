Taxi: Boschi, ‘Salvini smetta di far finta di nulla’

agenzia

Roma, 26 giu. “La situazione vergognosa dei taxi nelle città è sotto gli occhi di tutti, cittadini italiani e turisti. Una vera vergogna di fronte al mondo. E il ministro Salvini deve garantire il servizio pubblico, non può continuare a far finta di nulla”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante il Question Time in Aula al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Salvini deve assumersi le sue responsabilità. Di fronte all’inadeguatezza e all’incapacità del governo, la sua risposta e’ che e’ sempre colpa di qualcun altro. Dall’avvento dell’esecutivo Meloni – sottolinea – sono passati quasi due anni e nei sei anni precedenti la Lega è stata al governo per 5, con Salvini vicepresidente del Consiglio per quasi 4 anni. Di chi è dunque la colpa? Il ministro cerca di scaricarla sugli amministratori locali, ma dimentica che anche quando i presidenti di Regione, come Occhiuto, fanno leggi regionali che vanno verso una soluzione del problema, il governo dell’autonomia differenziata quelle leggi le impugna per paura delle contestazioni dei tassisti”.