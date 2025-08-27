Teatri ucraini cancellano spettacoli ispirati a Woody Allen

agenzia

Dopo la partecipazione del regista a festival di cinema di Mosca

ROMA, 27 AGO – Diversi teatri in Ucraina hanno annunciato che annulleranno gli spettacoli basati su sceneggiature di Woody Allen, dopo che il regista premio Oscar ha partecipato da remoto alla Settimana internazionale del cinema di Mosca. Lo riporta Ukrainska Pravda. A Leopoli, il Teatro Maria Zankovetska ha deciso di sospendere le rappresentazioni di ‘Bullets over Broadway’, un musical basato su una sceneggiatura di Allen. A Černivci, il Teatro Accademico Regionale Ucraino di Musica e Dramma Olha Kobylianska ha annullato la rappresentazione di ‘Ex commedia di una notte di mezza estate, ovvero quanto è sciocca l’intera razza umana’, produzione basata su una sceneggiatura di Allen. A Kiev, il Teatro Molodyy ha sospeso le rappresentazioni di ‘Riverside Drive’, basato sull’opera teatrale di Allen. “Condanniamo la partecipazione del regista americano Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. La cultura non può servire da copertura per i crimini”, ha dichiarato il teatro.

