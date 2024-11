Technogym sponsor di Milano- Cortina, ‘è solo inizio’

agenzia

Abodi, questa idea wellness valga per tutta Italia

MILANO, 21 NOV – Ventidue centri di preparazione atletica all’interno dei sei villaggi olimpici di Cortina, Predazzo, Livigno, Bormio e Anterselva, di cui sedici nelle sedi gara, e oltre 1000 attrezzature a disposizione degli atleti: è l’imponente supporto che Technogym fornisce a Milano Cortina nei prossimi Giochi Olimpici. Un accordo firmato con ambizioni comuni e l’esperienza decennale che Technogym ha con le Olimpiadi, da quando nel 2000 inizio a dare il suo supporto agli atleti ai Giochi di Sidney. Ma Milano-Cortina sono solo un inizio per le prospettive che si possono creare. “Noi vogliamo fare di Milano-Cortina un’impresa. Siamo pronti per farne un progetto imprenditoriale, realizzare qualcosa contro tutto e tutti. Io sono convinto, grazie alla nostra esperienza, che possiamo fare qualcosa che va molto oltre. Far diventare l’Italia il primo produttore al mondo di qualità della vita, di sport e benessere. Le Olimpiadi non sono un punto d’arrivo ma un punto di partenza”: il presidente di Technogym Nerio Alessandri racconta la propria visione per i Giochi durante la presentazione. “Possiamo far diventare l’Italia il primo produttore al mondo di qualità della vita, di sport e benessere. Quando si spengono i riflettori delle Olimpiadi – spiega Alessandri – o ti sei preparato una legacy, oppure vai in panico e noi non ci andremo. Milano è la prima wellnesscity al Mondo. Cortina la prima wellness destination al mondo. Tutti insieme sogniamo le Olimpiadi ma soprattutto il dopo Olimpiadi. Sarà un’opportunità”. In collegamento anche il ministro dello Sport Andrea Abodi “Technogym promuove un concetto che dovrebbe essere un punto di riferimento anche per noi. Noi vogliamo che l’Italia diventi la nazione del benessere. L’Olimpiade sarà una tappa. Facciamo parte di un grande disegno di rilancio, attraverso il principio del benessere e del rispetto del nostro corpo. Si passa per Milano Cortina ma può diventare un progetto nazionale e poi internazionale”. Piena soddisfazione per la partnership anche dal presidente del Coni Giovanni Malagó: “Se lo sport italiano è prestigioso, rispettato, lo è anche perché Technogym è un’azienda italiana. E Milano Cortina sarà un successo”.

