Teheran, ‘clima costruttivo, breve scambio diretto con Usa’

'I colloqui riprendono la settimana prossima'

ROMA, 12 APR – L’atmosfera dei colloqui indiretti sul nucleare tra Iran e Stati Uniti è stata “positiva e costruttiva”. Lo afferma il comunicato finale iraniano, precisando che i colloqui “continueranno la prossima settimana”. I colloqui indiretti si sono svolti con la mediazione del ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al-Busaid, alla fine dei quali i negoziatori iraniani e quelli americani hanno anche parlato direttamente per “pochi minuti”. L’Iran ha ripetutamente sottolineato che non accetterà minacce e che discuterà la questione nucleare solo sulla base di negoziati vantaggiosi per entrambe le parti. Lo riporta l’agenzia Tasmin.

