Teheran, team Aiea in Iran nelle prossime settimane

agenzia

Per discutere 'nuova modalità' sulle relazioni con agenzia Onu

WASHINGTON, 23 LUG – L’Iran ha accettato di consentire a una squadra tecnica dell’Aiea di visitare il Paese nelle prossime settimane per discutere “una nuova modalità” sulle relazioni tra l’agenzia internazionale per l’energia atomica dell’Onu e Teheran: lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ai giornalisti durante una visita a New York, precisando che il team dell’Aiea non andrà, in Iran per recarsi sui siti nucleari.

