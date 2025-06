Telefonata Rubio-Tajani per una pace duratura Israele-Iran

agenzia

WASHINGTON, 24 GIU – Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato oggi con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in merito agli eventi in Medio Oriente. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa, riferendo che i due “hanno concordato che l’Iran non potrà mai sviluppare o acquisire un’arma nucleare e hanno esaminato i prossimi passi per promuovere una pace duratura tra Israele e Iran”.

