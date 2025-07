Tempeste monsoniche in India, 33 persone uccise dai fulmini

agenzia

Colpita zona del Bihar. Le vittime sono agricoltori e braccianti

PATNA, 18 LUG – Almeno 33 persone sono morte questa settimana nel Bihar, stato dell’India nord-orientale, dopo essere state colpite dai fulmini caduti durante le tempeste monsoniche. Lo hanno annunciato funzionari locali precisando che decine di persone sono rimaste ferite. Secondo il dipartimento statale per la gestione dei disastri le vittime sono principalmente agricoltori e braccianti che lavoravano all’aperto e si sono verificate tra mercoledì e giovedì, Il ministro per la gestione dei disastri dello stato del Bihar, Vijay Kumar Mandal, ha dichiarato che i funzionari dei distretti colpiti hanno ricevuto istruzioni di “sensibilizzare l’opinione pubblica affinché adottino misure precauzionali in seguito a un’allerta fulmini”. Il governo statale ha annunciato un risarcimento di 4 milioni di rupie (4.600 dollari) alle famiglie delle persone uccise dai fulmini. Almeno 243 persone sono morte a causa dei fulmini nel 2024 e 275 l’anno precedente, secondo le statistiche del governo statale. La regione orientale dell’India, incluso il Bihar, è soggetta ad inondazioni annuali che uccidono decine di persone e costringono allo sfollamento centinaia di migliaia di persone durante l’alta stagione dei monsoni.

