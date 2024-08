agenzia

Roma, 20 ago “Jannik Sinner è l’emblema della pulizia morale. Quanto accaduto ad Indian Wells è frutto solo di un incidente e non certo di dolo. Trovo inopportune le parole di Nicola Pietrangeli che per me è stato il principe del tennis e che adoro ma che poteva risparmiarsi quel commento. Sinner non si tocca”. Lo dice Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di FdI alla Camera.

