Tennis: Atp Pechino, Lehecka ko in due set e Sinner in semifinale**

agenzia

Pechino, 30 set. – Jannik Sinner avanza in semifinale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.720.165 dollari). Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il 22enne ceco Jiri Lehecka, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un’ora e 44 minuti. Sinner aspetta in semifinale il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, numero 6 del mondo e 4 del seeding, e il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking.

