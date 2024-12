Tennis: Aus Open, Halep non parteciperà per un infortunio

agenzia

La rumena, ex n.1 mondiale, rientrava dopo lo stop per doping

ROMA, 27 DIC – La rumena Simona Halep, ex N.1 mondiale che sta cercando di tornare dopo una sospensione per doping, ha rinunciato alle qualificazioni per l’Australian Open e a un torneo di riscaldamento ad Auckland, a causa di problemi al ginocchio e alla spalla. Anche se la sua classifica (numero 877 Wta) non le dava accesso, la giocatrice di 33 anni aveva ricevuto un invito per qualificarsi al primo torneo importante dell’anno il mese prossimo a Melbourne Park. Doveva partecipare anche al torneo Wta 250 di Auckland (30 dicembre-5 gennaio), ma la rumena ha indicato sul suo account Instagram che la sua stagione 2025 sarebbe stata rinviata. “Dopo un lungo dialogo con il mio team, abbiamo deciso che era ragionevole ritardare l’inizio della mia stagione – ha detto Simona Halep – Mi riposerò e mi preparerò per la mia prossima competizione, il torneo di Cluj, dove non vedo l’ora di giocare davanti agli incredibili tifosi rumeni”, ha detto in riferimento al torneo WTA 250 a Cluj-Napoca (Romania) a febbraio. Inizialmente sospesa per quattro anni fino al 2026 per un controllo positivo subìto all’Us Open 2022 e un’anomalia sul suo passaporto biologico, Halep ha visto il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ridurre la sanzione a nove mesi nel marzo 2024, che gli ha permesso di tornare sui campi fin dal torneo di Miami. La giocatrice contesta qualsiasi doping intenzionale da parte sua. Le qualificazioni per l’Australian Open si svolgeranno dal 6 al 9 gennaio 2025 e le prime partite della fase finale del torneo si giocheranno il 12 gennaio.

