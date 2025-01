Tennis: Australian Open, Sinner travolge Shelton in 3 set e vola in finale contro Zverev

agenzia

Roma, 24 gen. Jannik Sinner travolge lo statunitense Ben Shelton in semifinale agli Australian Open e vola in finale domenica contr Sasha Zverev, che oggi ha incamerato la vittoria per forfait contro Novak Djokovic, costretto al ritiro per una lesione muscolare. L’azzurro ha la chance di fare il bis a Melbourne con un risultato netto contro il n.21 Atp, 7-6 (7-2) 6-2 6-2 il risultato finale in poco più di due ore e mezzo di gioco.

Subito break Shelton al primo game della partita. Alla battuta lo statunitense tiene ma con qualche difficoltà a chiudere sul 40 pari. Sinner tiene il servizio successivo a zero. Controbreak Sinner al quarto game e il vantaggio arriva al quinto. Il set prosegue con ciascuno che tiene il servizio fino a secondo break di Shelton e si va sul 6-5 per il mancino, subito recuperato da Sinner: tie-break vinto 7-2 dall’azzurro.

All’inizio del secondo set Sinner ‘ricambia la cortesia’ del primo e va in break al primo game. L’azzurro va sul 2-0 ai vantaggi chiudendo con un vincente con il break successivo allunga a 3-0, poi 4-0 tenendo il servizio a zero. Shelton finalmente piazza un game vincente al quinto dopo aver rischiato per errori suoi un altro break dall’azzurro ma riesce a tenere il servizio ai vantaggi, così come il successivo: 5-2. Sinn er vince il set tenendo ancora una volta il servizio a zero, 6-2 in 43 minuti.