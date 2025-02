Tennis: Bertolucci, ‘mi ferisce il silenzio di tanti giocatori italiani su Sinner’

agenzia

Roma, 17 feb. “L’assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce”. Lo scrive su X Paolo Bertolucci, che all’Adnkronos spiega il senso del suo intervento social. “Ho letto le dichiarazioni di Vavassori, le dichiarazioni di Berrettini e di Nardi. Quello che si è esposto più di tutti è sicuramente Vavassori. Poi silenzio assoluto. Possono averlo fatto in privato? Sì, ho capito, ma gli altri invece hanno fatto solo in pubblico e non in privato. Questa è una cosa a livello mondiale. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte”.