Tennis: Binaghi, ‘trionfo storico, azzurre straordinarie’**

Roma, 21 set. “E’ un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivendo un’altra pagina indimenticabile per il nostro sport. Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant: ognuna ha mostrato coraggio, talento e spirito di squadra, confermando l’altissimo livello del nostro movimento e l’unità del gruppo”. Queste le parole entusiaste del presidente della Fitp Angelo Binaghi per il successo delle azzurre nella Billie Jean King Cup. “Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un messaggio di determinazione, unità e passione. Credo che noi dirigenti dobbiamo prendere esempio da queste ragazze per affrontare con la stessa forza e coesione i problemi che ci attendono, continuando a lavorare con determinazione, serietà e visione per il futuro del tennis italiano. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel dedico questo successo agli appassionati che ci hanno sostenuto in Italia e nel mondo. La Billie Jean King Cup torna a casa nostra per la seconda volta consecutiva: un risultato che resterà nella storia e che spronerà anche i ragazzi a fare ancora meglio”, ha aggiunto Binaghi.

