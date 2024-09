Tennis: Coppa Davis, Italia-Belgio 2-1, vittoria del doppio Bolelli-Vavassori

agenzia

Bologna, 13 set. L’Italia supera anche il Belgio 2-1, dopo il successo sul Brasile, e conquista la seconda vittoria nel gruppo A di questa Coppa Davis all’Unipol Arena di Bologna. Il punto decisivo è arrivato dal doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si sono imposti in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-5 in un’ora e 27 minuti sulla coppia belga composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Ora la sfida con l’Olanda per qualificarsi alla Final 8 di Malaga.

