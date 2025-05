Tennis: Fontana, ‘con Errani e Paolini altra importante vittoria sport italiano’

agenzia

Roma, 18 mag “Oggi, un’altra importante vittoria per lo sport italiano: le mie sincere congratulazioni alle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini per il trionfo nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia. Grazie per le emozioni che continuate a farci vivere. Un orgoglio per tutto il nostro Paese”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

