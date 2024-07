Tennis: Fossi (Pd), ‘al via Wimbledon ma per destra sport resta solo a pagamento’

agenzia

Roma, 1 lug. Wimbledon: Fossi (Pd), per la destra lo sport rimane solo a pagamento

“Oggi inizia Wimbledon ma gli incontri degli azzurri saranno visibili soltanto a pagamento. Nonostante solleciti ed interrogazioni parlamentari il Governo Meloni non ha infatti ancora aggiornato la lista Agcom degli appuntamenti sportivi di particolare rilevanza nazionale che dovrebbero essere fruibili gratis da tutti per legge, soprattutto dopo gli exploit degli atleti italiani nel tennis. Attenzione: non si tratta di costringere la Rai a pagare le esclusive ma obbligare, come già accade da sempre, le Tv che hanno i diritti degli incontri a trasmetterli in chiaro”. Lo dichiara il deputato dem e segretario Pd della Toscana Emiliano Fossi.