Tennis, Gasquet: gioco il prossimo Roland-Garros e mi ritiro

L'annuncio del 38enne francese all'Equipe

PARIGI, 10 OTT – Richard Gasquet si ritirerà dopo il Roland-Garros del prossimo anno, ha annunciato il 38enne tennista francese in un’intervista al quotidiano L’Equipe. “Mi fermerò. Penso che sia il momento migliore per farlo. È il torneo migliore per farlo, siamo fortunati essendo francesi a poterci fermare in posti così incredibili”, spiega Gasquet. “Avrò quasi 39 anni, un’età canonica: non avrei mai immaginato di giocare così tanto iniziando così giovane”, aggiunge il tennista dopo 23 anni di carriera, passato al professionismo nel 2002 a soli 15 anni. Gasquet ha vinto 16 tornei Atp, di cui l’ultimo ad Auckland nel gennaio 2023. Ha conquistato il settimo posto nel ranking mondiale nel 2007. Ha raggiunto tre semifinali major: a Wimbledon nel 2007 eliminato da Roger Federer, agli Us Open nel 2013 battuto da Rafael Nadal e a Wimbledon nel 2015 eliminato da Novak Djokovic.

