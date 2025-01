Tennis: Gauff saluta TikTok,disegna un “Rip” e un cuore spezzato

agenzia

Agli Australian Open, "Spero che tornerà. E' davvero triste"

ROMA, 19 GEN – “RIP TikTok USA” e un cuoricino spezzato. E’ il messaggio che Coco Gauff ha scritto sul vetro della telecamera subito dopo aver vinto il suo incontro agli ottavi degli Australian Open. La giovane campionessa statunitense ha voluto così “salutare” il social media cinese che da oggi è stato bannato negli Usa. “Non ho potuto accedervi dopo la mia partita. Onestamente ho pensato che sarei stata in grado di farla franca perché ero in Australia”, ha detto Gauff in conferenza stampa. “Spero che tornerà … È davvero triste. Sono stato sull’app da quando si chiamava Musical.ly. Amo TikTok. È come una fuga. Onestamente lo faccio prima delle partite. Credo che mi costringerà a leggere più libri – essere più di un umano produttivo, probabilmente. Forse è una benedizione sotto mentite spoglie”, ha aggiunto. Ai tennisti di molti tornei viene spesso consegnata un pennarello dopo il loro incontro in modo che possano poi scrivere un messaggio ai fan sulla lente di una telecamera in campo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA