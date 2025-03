Tennis: la 17enne Andreeva batte Sabalenka e vince Indian Wells

agenzia

Dopo Dubai conferma di essere la nuova stella in campo femminile

ROMA, 16 MAR – Mirra Andreeva, a soli 17 anni, ha battuto in finale la n.1 mondiale Aryna Sabalenka 2-6, 6-4, 6-3 ed ha vinto il torneo Wta 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti. E’ il terzo titolo della giovane russa che compirà 18 anni il prossimo 29 aprile. Dopo aver già eliminato in semifinale Iga Swiatek (n.2), ex N.1 mondiale e già due volte vincitrice a Indian Wells, Andreeva conferma di essere una delle stelle nascenti del tennis mondiale. Sabalenka, che non aveva perso nessun set nelle sue prime cinque partite a Indian Wells, è di nuovo delusa in finale dopo la sua sconfitta agli Australian Open contro i Madison Keys lo scorso gennaio. Andreeva, che il mese scorso è diventata la più giovane giocatrice a vincere un torneo Wta 1000 grazie al suo trionfo a Dubai, è sicura di rientrare nella top 10 mondiale lunedì.

