Tennis: Madrid; esordio ok per Musetti, va al 3/o turno

Battuto in due set l'argentino Etcheverry 7-6 6-2

ROMA, 26 APR – Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, entrato direttamente al secondo turno, ha battuto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 48 minuti di gioco. Al terzo turno il carrarino troverà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan-Lennard Struff.

