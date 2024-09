Tennis: Musetti, ‘non sarò a Bologna per Coppa Davis, scelta sofferta, mi dispiace’**

agenzia

Roma, 7 set. “Dopo un confronto con il capitano, il team e lo staff della Fitp, dove abbiamo valutato la mia attuale condizione psicofisica, e gli obiettivi che ci riguardano da qui a fine anno, abbiamo preso di comune accordo la decisione che non sarò a Bologna per la Coppa Davis”. Lo ha annunciato il tennista azzurro Lorenzo Musetti con un post su Instagram. Il carrarino non farà parte quindi della squadra che giocherà la fase a gironi della Coppa Davis a Bologna. “E’ stata una scelta sofferta e mi dispiace dover rinunciare a questo nuovo importante appuntamento con la maglia azzurra a cui tengo moltissimo. Sono sicuro che i ragazzi si faranno valere, io farò il tifo con la stessa passione con cui ho difeso i colori azzurri a Parigi, e spero di ritrovare i miei compagni a Malaga”, ha aggiunto Musetti.

