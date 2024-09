Tennis: Naomi Osaka annuncia la rottura con l’allenatore

agenzia

La giapponese ex numero 1 al mondo si separa da Wim Fissette

LOS ANGELES, 13 SET – La star del tennis giapponese Naomi Osaka, ex numero uno al mondo, si separa dall’allenatore belga Wim Fissette. Lo ha annunciato la stessa Osaka su Instagram. “4 anni, 2 Slam e un sacco di ricordi”, ha scritto Osaka in un post sulle sue storie di Instagram. “Grazie Wim per essere un grande allenatore e una persona ancora migliore. Ti auguro il meglio”. Fissette ha allenato Osaka due volte, dal 2019 all’estate del 2022 e di nuovo quando si sono riuniti l’anno scorso quando Osaka ha lanciato il suo rientro dopo la nascita della figlia Shai nel luglio del 2023. Osaka ha vinto i titoli US Open 2020 e Australian Open 2021 sotto la guida di Fissette e ha anche raggiunto le finali del Cincinnati Open 2020 e del Miami Open 2022. Ma la quattro volte campionessa del Grande Slam ha faticato a mettere insieme vittorie da quando è tornata al WTA Tour a Brisbane a gennaio. La sua vittoria al primo turno degli US Open contro Jelena Ostapenko il mese scorso è stata la sua prima in quattro anni contro una giocatrice tra le prime 10 al mondo, ma è stata poi battuta al secondo turno da Karolina Muchova, 52ma del ranking mondiale.

