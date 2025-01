agenzia

Roma, 26 gen “L’articolo della Bild su Sinner mi ha fatto venire in mente il trattamento di Unicredit per Commerzbank. C’è ancora tensione in Europa, c’è ancora da fare, ma bisogna farlo, no abbiamo altre speranze”. Lo ha detto Romano Prodi a In altre parole.

