Tennis: ranking Atp senza scossoni in vetta

agenzia

Con Darderi sono cinque gli italiani nella Top 60

ROMA, 22 APR – Non ha subito cambiamenti importanti al vertice la classifica Atp questo lunedì, con le prime 10 posizioni invariate dopo un fine settimana segnato in particolare dalla vittoria di Casper Ruud al torneo di Barcellona. Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che non hanno partecipato al torneo in Catalogna, continuano ad occupare il podio della classifica, la cui unica progressione degna di nota nella Top 20 è il 13mo posto di Taylor Fritz (+2). L’americano è arrivato in finale a Monaco, torneo vinto ieri dal tedesco Jan-Lennard Struff, che oggi è 24mo al mondo. Eliminato al secondo turno a Barcellona, ;;al suo ritorno dopo più di tre mesi di assenza, Rafael Nadal è avanzato di 132 posizioni e si trova ora al 512mo posto. L’Italia si presenta alla settimana del Masters 1000 di Madrid con cinque giocatori tra i primi 60 del mondo, grazie all’ingresso di Luciano Darderi per la prima volta in Top 60.

