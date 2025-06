Tennis: Renzi, ‘fa male sconfitta Sinner, uno dei più grandi campioni della storia’

agenzia

Roma, 8 giu “Mamma mia che match abbiamo visto. Onore ad Alcaraz. Dispiace da morire per Sinner ma questo è il tennis, lo sport del diavolo come lo chiamano gli addetti ai lavori. Testa a Wimbledon, ora: abbiamo la consapevolezza di avere uno dei più grandi campioni della storia. Oltre che una grande rivalità tra questi due talenti. Peccato, davvero: sconfitte come questa fanno male ma alla fine insegnano tanto. E l’appuntamento con il Grande Slam è solo rinviato. Forza Jannik!”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

