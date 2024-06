Tennis: Roland Garros, Alcaraz campione e Zverev ko al quinto set

agenzia

Parigi, 9 giu. Ci sono voluti cinque set a Carlos Alcaraz per avere la meglio sul tedesco Alexander Zverev nella finale del Roland Garros. Lo spagnolo, numero 3 Atp, come avvenuto con Sinner in semifinale, doma il numero 4 del seeding, dopo una maratona di 4 ore e 19 minuti, al quinto set, con il punteggio di 6-3, 2-6 5-7 6-1, 6-2 diventando il nuovo campione dello Slam parigino che conquista per la prima volta in carriera, dopo Wimbledon e gli Us Open.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA